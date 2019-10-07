Son Dakika Haberleri: Göksel'in Karadeniz Turu…
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Göksel'in Karadeniz Turu…

1 saat önce

Göksel, başarılarla dolu müzik yolculuğunda, milyonların sevgisini kazanan eserlerine bir yenisini eklediği "Hiç Yok" un gördüğü ilginin ardından arka arkaya konserler vermeye devam ediyor.

Göksel'in Karadeniz Turu…, System.String[]

Trabzon ve Giresun'da verdiği iki konserlerle sevenleriyle buluşan Göksel dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuarı ile seyircisine unutulmaz anlar yaşattı.

Gündüzleri Karadeniz kıyılarında geçirdiği keyifli dakikaları sosyal medyasında paylaşan Göksel binlerce beğeni aldı…

Göksel, Trabzon ve Giresun kıyılarında depoladığı enerjinin ardından 23 Ekim Çarşamba gecesi dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde vereceği konserinde yapacağı show'un hazırlıklarına başladı.

Karadeniz, Giresun, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:23 Kaynak: Bültenler
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