Gökyüzünde pilav keyfi

Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali'nde bir ilke imza atıldı.



Festival kapsamında Osmancık Uçuş Kulübü üyeleri Türkiye'de pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılandığı Osmancık pirincinin tanıtılması gökyüzünde yılın ilk hasadından yapılan pilavı yedi.



Yaptıkları tandem atlayışı ile birlikte 700 metre yükseklikte pilav yiyen paraşütçüler, bu anları da kameraya kaydettiler.



Osmancık Uçuş Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğlu, Osmancık pirincinin ilk hasadından yapılan pilavı gökyüzünde yiyerek dünyada bir ilke imza atacaklarını söyledi.



Osmancık pirincinin ne kadar değerli olduğunu, gökyüzünde bile yenmesi gerektiğini insanlara göstereceklerini dile getiren Karınlıoğlu,"Osmancık pirincinden yapılan pilavı havada tadarak insanlara sergileyeceğiz" dedi.



Kulüp üyesi Makine Mühendisi Durmuş Kara da, Osmancık uçuş Kulübü olarak yılın ilk hasadı olan pirinçten yapılan pilavı belediyenin halka dağıttığını ifade ederek, "Pilavımızın gökyüzünde de tadına bakacağız bakalım nasıl olmuş" diye konuştu.



Osmancık Uçuş Kulübü üyesi Mehmet Akif Koç ise, Osmancık pirincinin ününü artırmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, marka olan Osmancık pirincinin önemini, özelliğinibu sayede daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.



Kulüp Üyesi Gökhan Ünal da, Osmancık ilçesinde doğa sporlarının kendileriyle birlikte canlandığını belirterek, "Bölgenin uçuşa elverişli olduğunu daha önceki testlerde ortaya çıkardık. Tandem uçuyu yaparken aynı zamanda pirinç festivalimizin adını taşıyan pirincin gökyüzünde tanıtımını yapacağız. Bölgemizdeki uçuş pistleri iniş alanları çok müsait olduğu için tüm sporcuları buraya bekliyoruz" dedi. - ÇORUM