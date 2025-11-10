Gölbaşı, Atatürk'ü Andı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle anıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "10 Kasım, yalnızca bir matem günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yeniden hatırladığımız, O'nun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür" dedi.

Gölbaşı'nda düzenlenen 10 Kasım programına İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Başkan Odabaşı'nın Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye adına çelenk sunmalarıyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anma töreni, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Odabaşı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en kıymetli emanettir"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım, yalnızca bir matem günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yeniden hatırladığımız, O'nun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Atatürk, milletimizin en zor şartlarda bile bağımsızlıktan vazgeçmeyen iradesinin sembolü olmuş; akıl, bilim, özgürlük ve adalet temelinde çağdaş bir Türkiye'nin temellerini atmıştır. O'nun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en kıymetli emanettir. Bizlere düşen görev ise bu emanete sahip çıkmak, onu daima daha ileriye taşımaktır. Bugün, Gölbaşı'nda da aynı azim ve inançla çalışıyoruz. Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş, üretken, adil ve yaşanabilir bir kent oluşturma gayreti içindeyiz. Her adımımızda, milletine yürekten inanan bir liderin mirasına layık olma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."