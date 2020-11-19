Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı

19.11.2020 15:02
Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, kışın olumsuz şartlarıyla mücadele etmek ve vatandaşları mağdur etmemek amacıyla, karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediyesi, kışın olumsuz şartlarıyla mücadele etmek ve vatandaşları mağdur etmemek amacıyla, karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri atölyelerinde kış öncesi hazırlıklarına başladı. Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bizler kışa hazırlanırken, vatandaşlarımızı da yaklaşan kış öncesinde kişisel tedbirlerini almaya davet ediyoruz. Gölbaşı'nda, toplam 249 personelimiz ve 33 araçla göreve hazır olan ekiplerimiz, 7/24 hizmet verecek" dedi.

"Yaz kış demeden çalışıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Gölbaşılı vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğümüz birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Kışın zorlu şartlarına hazırlanıyor. Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikayetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Gölbaşı halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı
Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı
Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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