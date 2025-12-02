Gölbaşı'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gölbaşı'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Gölbaşı\'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu
02.12.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gölbaşı\'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu
Haber Videosu

Ankara Gölbaşı'nda kimliği belirsiz kişilerce boş bir araziye atılan sucuk, kavurma ve salamlar bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

YÜZLERCE KİLOLUK ET

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara Gölbaşı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Gölbaşı, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gölbaşı'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Güney Kore’ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15’e indirecek ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı Biri hastanede yaşam savaşı veriyor Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı 20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

23:07
Düzenleme komisyondan geçti Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
22:33
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi
21:59
Büyükçekmece Adliyesi’nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
21:56
Sadettin Saran’ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
21:29
BBP lideri Destici’den PKK uyarısı: “Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz“
BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: "Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz"
21:11
AK Partili Çelik’ten Barzani’nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
21:00
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
20:39
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi
"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 23:39:30. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Boş Arazide Et Ürünleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.