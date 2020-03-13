Gölbaşı'nda "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması' Projesi - Son Dakika

Gölbaşı'nda "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde GAP İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı'nda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde GAP İdaresi tarafından desteklenen ve Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, çalışmaları yerinde inceleyen ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulundu. Köksal, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, ceviz fidanı dikti.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ise kurum olarak yürüttükleri proje ile 12 çiftçiye 10-15 dekar aralığında değişen kapama ceviz bahçesi tesis etiklerini söyledi.

Projenin GAP İdaresi tarafından yüzde 70 oranında hibe şeklinde desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Projemizi bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki etap şeklinde gerçekleştirip yaklaşık olarak 250-300 dekar boş araziyi ceviz üretimiyle meyveciliğe kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Projeden faydalanan çiftçilerden İsmet Gürmüş ise devlet desteğiyle bahçesine ceviz dikip damla sulama sisteminden faydalandığını kaydetti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda "Modern ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması" Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]