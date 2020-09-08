Gölbaşı'nda Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı çalışmaları ekim ayında tamamlanıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin ekim ayında tamamlanacağını bildirdi.

Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenleme çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ve ekim ayında tamamlanarak halka açılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Belediyemizin girişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İlbank'ın oluruyla Gölbaşı'mızın etrafının çevre düzenlemelerinin yapılması için girişimlerde bulunmuştuk. Bu girişimlerimiz sonucunda Mogan Gölü'müz tüm ışıltısı ile halkımızın hizmetinde olacak. Gölbaşı halkımız ve Gölbaşı'na gelen misafirlerimiz, Mogan'a geldiklerinde keyifle yürüyüşlerini yapacaklar ve bisiklete binecekler. Herkese hayırlı olsun."

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Mogan Gölü etrafının tamamının çevre düzenlemesi hususunda Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan sözümüzü aldık. İnşallah o da önümüzdeki sene tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.