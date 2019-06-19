Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Tabiat Parkı'nda yaz kampı düzenlendi
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Gölbaşı Tabiat Parkı'nda yaz kampı düzenlendi

53 dakika önce

Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliği ile yaz çocuk kampı düzenlendi.

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda yaz kampı düzenlendi, System.String[]
Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliği ile yaz çocuk kampı düzenlendi.
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören 9 ilden 150 öğrenci katıldı.
GAP İdaresi Başkanlığı Sosyal Projeler Koordinatörü Ali Çiçin, 9 ilden 13 Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 150 çocuğu yaz kampında buluşturduklarını belirterek, bu kampta öğrencilere çeşitli eğitsel kurslar verdiklerini söyledi.
Bir hafta sürecek kamp boyunca çeşitli gezilerin düzenleneceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:49 Kaynak: AA
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