Gölcük'de usta öğretici başvuruları online alınacak - Son Dakika

Gölcük'de usta öğretici başvuruları online alınabilecek.

Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında planlanan kurs programlarında ihtiyaç duyulması halinde ek ders ücret karşılığında görevlendirilmek üzere geçici sigortalı usta öğretici taleplerinin 21 Eylül'e kadar usta öğretici değerlendirme formuna esas belgeler ile online alınacağını bildirdi.

Temiz, ayrıca açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını, 9 Ekim'de sona ereceğini, açık lise ve açık ortaokul için birinci dönem sınavlarının 5-6 Aralık'ta yapılacağını kaydetti.