Gölcük'e şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit düştü. Şehit astsubayın, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek acı haberi verdi. Bekar olan şehit astsubayın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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