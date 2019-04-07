Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Silahlı Kavga

Gölcük'te Silahlı Kavga

31 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gölcük'te Silahlı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde B.Y. ile K.B. arasında henüz bilinmeyen nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.Y. av tüfeğiyle yaralandı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan B.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:19 Kaynak: AA

Kavaklı, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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