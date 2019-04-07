Gölcük'te Silahlı Kavga
31 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
Mahallesi'nde B.Y. ile K.B. arasında henüz bilinmeyen nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, B.Y. av tüfeğiyle yaralandı.
Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırılan B.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:19 Kaynak: AA
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