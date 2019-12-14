Gölcük'te üzerine asansör kabini düşen kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te üzerine asansör kabini düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Gölcük'te üzerine asansör kabini düşen kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine asansör kabini düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Gölcük'te üzerine asansör kabini düşen kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine asansör kabini düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ersin Ö, Halıdere Yalı Mahallesi 2002 Sokak'ta bulunan apartmanın dışında yapılan asansörün kabinin altına mermer koymak istedi.

Bulunduğu yerden kurtulan kabin, Ersin Ö'nün üstüne düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ersin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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