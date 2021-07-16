Üye Girişi
Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

16 Temmuz 2021 Cuma 11:49
Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Karabulut, 5 yıl önce tanklara ve mermilere gövdesini siper eden Türk milletinin, FETÖ'nün hain darbe girişimini bozguna uğrattığını söyledi.

Başkan Sezer de devletin ve milletin varlığının, vatanın varlığına bağlı olduğuna işaret ederek, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Program, tiyatro ve sema gösterisinin ardından sona erdi.

Karamürsel'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Karamürsel Belediyesi önünde düzenlenen programa Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Program, saat 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi.

Karamürsel, 15 Temmuz, Gölcük, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor 11:14 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
11:06 Çete operasyonunda çelik kafeste kilitli bulundular! 'Kendi rızamızla girmiştik'' dediler
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor         
10:58
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement