Gölcük yaylası motorcuların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Gölcük yaylası motorcuların ilgi odağı oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı, yurdun çeşitli şehirlerinden gelen motorcuların ilgi odağı oluyor.

Üç günlük kamp yapmak için Simav'a gelen, 'BMW mototrrad GS trophy Turkey'e üye 44 motorcu Gölcük mesire alanında buluştu. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından kestane kolonyası hediye edilerek karşılanan motorcular, doğası ve yakın dostluk gördükleri Simav'a ve Gölcük yörük yaylasına övgüler yağdırdı.

Motorcu grubun başkanı Evren Candemir, Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet eden, ortak sevdası motosiklet olan bir grup olduklarını ifade etti. Candemir " 44 üyemiz var. Her ay Türkiye'nin herhangi bir noktasında kamp yaparak, sürüş düzenliyoruz. Bu sebeple bir araya gelip eğleniyoruz. Bu kez Simav'da buluşmayı planladık. Bu yolların ve virajların bulunması, krater gölü ve doğanın güzelliği bizleri cezbetti" dedi.

Motorcu Akgün Karakaya " Burada olmamızın sebebi, doğasının güzel olması, gölün bulunması ve havasının güzel olmasının yanı sıra çok güzel ev sahibi dostlarımızın olmasıdır. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer bizi misafir ederek hediyeler sundu. Bizi Simav'da toplayan sebeplerden son derece memnun olduk" diye konuştu.

Motosikletin bir araç olmaktan öte bir amaç olduğunu söyleyen motorcu Erkut Şentürk, Simav'da bulunma özgürlüğünü motosikletine borçlu olduğunu, bu sayede bir çok insanı tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Simav'a ikinci kez geldiğini belirten motorcu Derkan Özkan, Gölcük mesire alanında olumlu değişikliklerin olduğunu ve çok sıcak kanlı insanlarla karşılaştığını belirtti. Özkan, Kurban bayramı sonrasında kamp yapmak üzere yeniden Gölcük yaylasına geleceğini ifade etti.