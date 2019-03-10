Gölcükspor - Fatsa Belediyespor: 1-1

STAT: ŞehirHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı(xx) Hakan Akkaynak(xx),Emrah Uluçay (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Sedat (xx), Barış (xx)(Dk.70 Ali xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx), Uğur Erk(xx), Rıdvan (xx), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Uğur Uğur (x)(Dk.63 Ömer xx), İsmail (xx)(Dk.





STAT: Şehir



HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı(xx) Hakan Akkaynak(xx),Emrah Uluçay (xx)



GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Sedat (xx), Barış (xx)(Dk.70 Ali xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx), Uğur Erk(xx), Rıdvan (xx), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Uğur Uğur (x)(Dk.63 Ömer xx), İsmail (xx)(Dk.80 Furkan)



FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) - Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx), Ercüment (xx), Şefik (xx)(Dk.86 Selim), Ali (xx), Osman Berkay (xx), Yakup (xx), Sergen (x)(Dk.65 Fatih Çakır x),Fatih Çolak (xx), Vedat (x)(Dk.46 Ozan Can x),



GOLLER: Dk.48 Sedat (Gölcükspor), Dk.61 Ali (Fatsa Beledispor)



SARI KART: Sedat, İsmail, Onur, Mehmet (Gölcükspor), Ömercan (Fatsa Belediyespor)



Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor kendi evinde Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



- Kkocaeli

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