Son Dakika Haberleri: Gölcükspor - Fatsa Belediyespor: 1-1

Gölcükspor - Fatsa Belediyespor: 1-1

1 saat önce

STAT: ŞehirHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı(xx) Hakan Akkaynak(xx),Emrah Uluçay (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Sedat (xx), Barış (xx)(Dk.70 Ali xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx), Uğur Erk(xx), Rıdvan (xx), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Uğur Uğur (x)(Dk.63 Ömer xx), İsmail (xx)(Dk.

Gölcükspor - Fatsa Belediyespor: 1-1, System.String[]


STAT: Şehir

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı(xx) Hakan Akkaynak(xx),Emrah Uluçay (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Sedat (xx), Barış (xx)(Dk.70 Ali xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx), Uğur Erk(xx), Rıdvan (xx), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Uğur Uğur (x)(Dk.63 Ömer xx), İsmail (xx)(Dk.80 Furkan)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) - Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx), Ercüment (xx), Şefik (xx)(Dk.86 Selim), Ali (xx), Osman Berkay (xx), Yakup (xx), Sergen (x)(Dk.65 Fatih Çakır x),Fatih Çolak (xx), Vedat (x)(Dk.46 Ozan Can x),

GOLLER: Dk.48 Sedat (Gölcükspor), Dk.61 Ali (Fatsa Beledispor)

SARI KART: Sedat, İsmail, Onur, Mehmet (Gölcükspor), Ömercan (Fatsa Belediyespor)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor kendi evinde Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:26 Kaynak: DHA

Emrah, Gölcükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik

Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti Akşener: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcükspor - Fatsa Belediyespor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]