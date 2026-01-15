Goldman Sachs ve Morgan Stanley Beklentileri Aştı - Son Dakika
Goldman Sachs ve Morgan Stanley Beklentileri Aştı

15.01.2026 17:23
Goldman Sachs ve Morgan Stanley, son çeyrekte net kar ve gelirlerini artırarak piyasa beklentilerini geçti.

NEW ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin net karları geçen yılın son çeyreğinde artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs ile Morgan Stanley, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın bir önceki aynı dönemindeki net karı 4,1 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün son çeyreğinde 11,95 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 14,01 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 13,5 milyar dolara geriledi. Şirket, 2024'ün son çeyreğinde 13,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın geçen yılın son çeyreğinde net karı piyasa beklentilerini aşarken, geliri tahminlerin altında kaldı.

Goldman Sachs'ın geçen yıl genelinde elde ettiği kar yüzde 20 artışla 17,2 milyar dolara, geliri de yüzde 9 artarak 58,3 milyar dolara ulaştı.

Morgan Stanley'nin karı ve geliri beklentileri aştı

Morgan Stanley'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı 2024'ün son çeyreğinde 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurumun 2024'ün dördüncü çeyreğinde 2,22 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 2,68 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 17,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 16,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın 2025'in son çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

Morgan Stanley'nin geçen yıl genelinde elde ettiği kar yüzde 26 artışla 16,9 milyar dolara, geliri de yüzde 14 artarak 70,6 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

