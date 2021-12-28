Göle buz kesti; eksi 25.7 - Son Dakika

Göle buz kesti; eksi 25.7

ARDAHAN - Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan da Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi.

Soğuk havanın etkisiyle birlikte Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Dükkanların ve araçların camları buzlarla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evlerinden çıkanların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 25,7 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, Çıldır'da eksi 16, Hanak'ta eksi 18,5, Damal'da eksi 16,1, Posof'ta eksi 10,1 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20,7 derece oldu.

Soğukla mücadelenin devam ettiğini söyleyen Metin Avşar, "Şu anda 30 derece soğuk var. Soğukla mücadele ediyoruz" dedi.