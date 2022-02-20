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Göle eksi 22,1 derece - Son Dakika

Göle eksi 22,1 derece

20.02.2022 12:31

- Göle eksi 22,1 derece Ardahan'da soğuk hava etkisini devam ettiriyor.

- Göle eksi 22,1 derece

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Göle ilçesinde sıcaklık eksi 22,1 dereceye kadar düştü.

Doğunun incisi Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şubat ayının ortalarında etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen, Aykut Yıldız, "Ardahan'da hayat resmen dondu. Hava çok soğuk, sıcaklık eksi 20 derece. Araçlarda çalışmakta zorlanıyor. Araç camları buzla kaplı ve soğuklar daha geçmedi."

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20,7, Göle'de 22,1, Hanak'ta 17, Çıldır'da 12,4, Posof'ta 7,9 ve Damal'da 13,5 derece olarak kaydedildi.

Göle eksi 22,1 derece
Göle eksi 22,1 derece
Göle eksi 22,1 derece

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Göle eksi 22,1 derece Göle eksi 22,1 derece Kendi kendine yeten belediye Kendi kendine yeten belediye

Tragger, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göle eksi 22,1 derece - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göle eksi 22,1 derece - Son Dakika
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