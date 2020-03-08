Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü - Son Dakika

Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü

6 saat önce

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin A. (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı.

Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü, System.String[]

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin A. (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. Gece arama çalışmalarına ara verirken, Yasin A., sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin A.'nın, geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayan Yasin A., dün sabaha karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas A., kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile, Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri ise drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yomra İmam Hatip Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.

BU SABAH KARŞI DÖNDÜ

Ailesinin endişeyle yolunu gözlediği Yasin A., bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.


Sabah, Yomra, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]