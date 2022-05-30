Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda - Son Dakika
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Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda

30.05.2022 13:56

Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yakup Yılmaz (15), aynı okulda öğrenim gören arkadaşlarıyla beraber yerleşim merkezi dışında bulunan ve tarımsal sulama ile hayvan sulama göleti olarak kullanılan göletin kenarına piknik yapmaya gitti. Yılmaz, piknik sırasında arkadaşlarının uyarısına rağmen serinlemek için gölete girdi. Gölet sularında biraz açıldıktan sonra Yılmaz'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya'dan da dalgıç ekip istenmesi üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı balık adamlar gönderildi. Dalgıç ekipleri, kısa süre içerisinde kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede suyun derinliklerinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Yakup Yılmaz için merkez Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde bulunan Han Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze İstasyon Mezarlığında dualarla defnedildi. Cenazeye gencin ailesi ve yakınları katıldı.

Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda - Son Dakika


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