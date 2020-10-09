Gölgeler İçinde Filmi - Son Dakika

Dünya çapında 23 ödül alan “Zerre” filminin senaristi ve yönetmeni Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği bilim kurgu türündeki “Gölgeler İçinde', ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrikada çalışan bir işçinin yaşamına odaklanıyor. İşçinin hayatı, sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlar.
Yönetmen: Erdem Tepegöz
Senaryo: Erdem Tepegöz
Oyuncular: Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: In the Shadow
Yapımcı Firma: Contact Film Works
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 94 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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- Kaynak: InterSinema.com
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