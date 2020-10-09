Gölgeler İçinde Filmi - Son Dakika

Dünya çapında 23 ödül alan “Zerre” filminin senaristi ve yönetmeni Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği bilim kurgu türündeki “Gölgeler İçinde', ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrikada çalışan bir işçinin yaşamına odaklanıyor. İşçinin hayatı, sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlar.

Yönetmen: Erdem Tepegöz

Senaryo: Erdem Tepegöz

Oyuncular: Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: In the Shadow

Yapımcı Firma: Contact Film Works

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 94 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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