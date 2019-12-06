Son Dakika Haberleri: Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
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Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gölpazarı Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Gölpazarı Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, 2019 yılının son meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyen Suer, "Gündemimizde taşınmaz satın alınması, imar yolu açılması talebi ile ilgili imar komisyonunun raporu görüşülmesi ve 3 Ocak'ta uygulanacak olan ücret tarifeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gölpazarı'na hayırlı olsun." diye konuştu.

Hayri Suer, Gölpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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