Gölpazarı\'nda Hayvancılık Kapasite Kontrolleri

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde büyükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilçede faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmelerinde, işletme kapasite kontrolleri yürütülüyor. Hayvancılık İşletmelerine İşletme Kapasite Raporu Düzenlenmesine İlişkin Talimat kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, işletmeler yerinde incelenerek mevcut fiziki şartlar doğrultusunda işletme kapasitelerinin nihai tespiti yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda işletmelere uygun şekilde kapasite raporları düzenleniyor.

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, "Hayvancılık işletmelerimizin mevcut fiziki koşullarını yerinde inceleyerek kapasite tespitlerini yapıyoruz. Amacımız, işletmelerin mevzuata uygun, sürdürülebilir ve verimli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak" dedi. - BİLECİK