Gölpazarı'nda kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.M. ile aynı araçta bulunan E.A. (48) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Veli Küçük Caddesi üzerinde seyreden M.M. (38) idaresindeki 06 MBL 88 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

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