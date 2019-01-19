Gomis'ten Galatasaray'a Başarı Mesajı
46 dakika önce
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sezonun ikinci yarısı öncesi sarı-kırmızılı takıma başarı mesajı yayımladı ve "6 puan bizim için hiçbir şey değil" dedi.
Galatasaray
'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis
, sezonun ikinci yarısı öncesi sarı-kırmızılı takıma başarı mesajı yayımladı ve "6 puan bizim için hiçbir şey değil" dedi. Galatasaray'dan Al Hilal Riyad
takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sezonun ikinci yarısı öncesi eski takımına destek mesajı yayımladı. Gomis, Galatasaray'ın Ankaragücü
mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından Başakşehir
ile olan puan farkına dikkat çekerek, "İkinci yarı için Cimbom
aileme bol şans diliyorum. Aslan mücadeleye hazır! 6 puan bizim için hiçbir şey değil!" mesajını yayımladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
Gomis'ten Galatasaray'a Başarı Mesajı
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