Son Dakika Haberleri: Gönen'de "4. Uluslararası Yörük Festivali"
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Gönen'de "4. Uluslararası Yörük Festivali"

51 dakika önce

Gönen Belediyesi ile Gönen ve Çevresi Yörük Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Yörük Festivali" gerçekleştirildi.

Gönen'de

Gönen Belediyesi ile Gönen ve Çevresi Yörük Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Yörük Festivali" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kalfaköy Çamlığı'nda organize edilen etkinliğe, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Güney Marmara'nın birçok bölgesinden gelen Yörük derneği başkanları ile üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Palaz, "İlçemizdeki tarihi ve kültürel simgelerimizi tarihten gelen ve kendi yaşam şekilleriyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kültürleri canlandırmak, yaşatmak, tanıtmak, geliştirmek ve en doğru haliyle gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültürel zenginliklerimiz için böyle etkinliklerin daima destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sanatçı Fatoş Kadıoğlu'nun sahne aldığı festivalde, ip çekme, okçuluk, yumurta taşıma gibi yarışmalar yapıldı. Halk oyunu gösterisi de sunuldu.

Etkinlik kapsamında kurulan çadırlarda ise Yörük kültürüne ait eşyalar tanıtıldı.

Ayrıca katılımcılara keşkek, pilav, gözleme ve ayran ikram edildi.

Marmara, Gönen, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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