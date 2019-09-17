Gönen'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri getirdikleri tespit edilen şüphelilere yapılan operasyonda çok miktarda makaron, bandrol ve gümrük kaçağı mamül ele geçirildi.



Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince Gönen ilçe merkezine çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamülleri getirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler M.K. (37) ve B.B. (41) ile araçlarında yapılan aramalarda 12 bin adet bandrolsuz boş makaron, 756 bin 200 adet mükerrer kullanım bandrollü olduğu değerlendirilen boş makaron, 48 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 371 kilo kıyılmış tütün ile bin 15 adet yabancı menşeli gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi. - BALIKESİR