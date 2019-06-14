Son Dakika Haberleri: Gönen'den ailelere karne uyarısı
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Gönen'den ailelere karne uyarısı

2 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, notları düşük karne getiren çocukları suçlamamaları konusunda velileri uyardı.

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Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, notları düşük karne getiren çocukları suçlamamaları konusunda velileri uyardı.

Gönen, Eğitimdeki asıl amacın öz güveni yüksek, topluma yararlı bireyler yetiştirmek olduğunu Karnenin bu süreçte sadece bir araç olduğunu belirtti.

Çocukların tatilde ders çalışmaları için zorlanmaması gerektiğini vurgulayan Gönen, "Bugün Karne günü çocuğunuz düşük notlu karne getirebilir. Bu durumda çocuğunuza anlayışla yaklaşın. Eğitim sadece çocuğu değil beraberinde aileyi, öğretmenleri ilgilendiren bir grup çalışmasıdır. Zayıfı olan çocuğunuza göstereceğiniz anlayış, notu düşük dersleri ortalama yükseltme sınavında başarmasına neden olabilir" dedi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Iğdır, Gönen, Güncel
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