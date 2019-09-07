Son Dakika Haberleri: Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu
Son Dakika Güncel Haber

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu

1 saat önce

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu, System.String[]

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, 12. Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festival programı kapsamında kurulan alışveriş tanıtım standların açılışıyla devam etti.

Törende konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, dayanışma ve bütünleşmeyi, bir ulus olma sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Şehrimiz oldukça zengin kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Asepsus ve Artemea gibi tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan Gönen'imizin düşman işgalinden kurtuluşun 97.yıl dönümünü kutladığımız bugünde, bütün dünyaya mesajımız, barış, sevgi ve kardeşliktir." diye konuştu.

Bandırma Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından, Gönen Çarşı camisinde şehitler için mevlid okutuldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yayınlandı
Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:28:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]