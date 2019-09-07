Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, 12. Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festival programı kapsamında kurulan alışveriş tanıtım standların açılışıyla devam etti.

Törende konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, dayanışma ve bütünleşmeyi, bir ulus olma sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Şehrimiz oldukça zengin kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Asepsus ve Artemea gibi tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan Gönen'imizin düşman işgalinden kurtuluşun 97.yıl dönümünü kutladığımız bugünde, bütün dünyaya mesajımız, barış, sevgi ve kardeşliktir." diye konuştu.

Bandırma Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından, Gönen Çarşı camisinde şehitler için mevlid okutuldu.