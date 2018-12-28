Gönül Bağı Ekibi, Öğrencilerin Yüzünü Güldürdü

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı" projesi kapsamında 35 ilkokul öğrencisine kırtasiye ve kitap yardımı yaptı.
Gönül Bağı projesi kapsamında Celal Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencileri, Ulacık Mahallesi İlkokulundaki 35 öğrenciye içerisinde hikaye kitaplarının da yer aldığı kırtasiye paketi hazırladı.
Paketlerin teslim törenine katılan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk
, KYK Manisa İl Müdürü Semih Sami Coşkun
, KYK İlçe Müdürü Seyhan
Terzi ve üniversite öğrencileri, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine kitap ve kırtasiye setlerini dağıttı.
Sami Coşkun, duyarlılıklarından dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Yapılan bu çalışmalar öğrencilerimizin gelecek hayatında da öğretmenlik mesleğinde de ışık gösteren çalışmalar olacaktır." dedi.
Belediye Başkanı Selçuk da üniversite öğrencilerinin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gösterdiğini hatırlatarak, "Gönül Bağı" adı verilen bu projede hassas davranışlarından ötürü kardeşleriyle gönül bağı kuran öğrencilere teşekkür etti.