Gönül, Yenimahalle'nin konuğu oldu

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken kendisine gelen ev davetlerini de geri çevirmiyor. Geçtiğimiz akşam Yenimahalle'de bulunan Kara ve Kanca Aileleri'nin evlerine konuk olan Başkan Adayı Gönül'e, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve adayları Güzin Taştekin, Erkan Aksoy ve Mehmet Sezgin Akman eşlik etti. Mahalle halkının da ilgisiyle karşılaşan başkan adayı Gönül, "Çıktığımız bu yolda her bir insanımızın bu şehirde yaşamaktan dolayı huzur duyacağı bir İzmit hayali ile yola çıktık" dedi.

EN DOĞRUSUNU HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Seçimlerin hayırlar getirmesini dileyen AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler milletimizin terazisine her zaman güvendik ve her zaman milletimizin kararını başımızın üstüne koyduk. Bizim davamız hizmet davasıdır. Bizler bu yolda her bir insanımızın bu şehirde yaşamaktan dolayı huzur duyacağı bir İzmit hayali ile yola çıktık. Herkesin eşit hizmet ve söz alabileceği bir yönetimimiz olacak. Başkan olduğumuz zaman mahalle meclisleri de yapacağız. Mahallemizin ne derdi var hepsini konuşacağız. Bir sonraki ziyaretimizde neleri yapmışız onlara bakacağız. Sizlerle karar vermediğimiz ve kamuoyuna açmadığımız hiçbir işi yapmayacağız. En doğrusunu en güzelini hep birlikte konuşarak yapacağız" ifadelerini kullandı.