Gönüllü gençlerden sosyal uyum etkinliği - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli aileleri ziyaret etti, sorunlarını dinleyip çocuklarıyla etkinlik yaptı.

Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, koronavirüs nedeniyle maske ve mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen program kapsamında ilçede yaşayan Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti, sorunlarını dinleyip, sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ailelere tıbbi malzeme ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri verildi.

Gençler ve sosyal uyum personeli, Suriyeli çocuklar ile çeşitli aktiviteler yaparak onlara oyuncak ve kitap hediye etti.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, proje ile ilçede yaşayan Suriyeli misafir aileleri ziyaret ederek çeşitli aktiviteler yaptıklarını belirterek, "Ziyaret esnasında aktiviteler yapan gönüllü gençlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ise proje kapsamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.