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Gönüllü oyuncu hamileliğine rağmen tiyatro sahnesinden inmiyor - Son Dakika

Gönüllü oyuncu hamileliğine rağmen tiyatro sahnesinden inmiyor

21.02.2022 11:53
Gönüllü oyuncu hamileliğine rağmen tiyatro sahnesinden inmiyor

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 11 yıldır gönüllü oyuncusu 28 yaşındaki Ceren Altuğ, 8 aylık hamile olmasına rağmen "Bugün Git Yarın Gel" adlı oyunda tiyatroseverin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 11 yıldır gönüllü oyuncusu 28 yaşındaki Ceren Altuğ, 8 aylık hamile olmasına rağmen "Bugün Git Yarın Gel" adlı oyunda tiyatroseverin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yıllardır gönüllü oyuncu olarak şehir tiyatrosunda sahneye çıkan Altuğ, sahne tutkusu ile takdir topluyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de oyununu izlediği Altuğ, hamilelik sürecinde sahnede olmasının kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, tiyatroda 11 yılda 11 oyunda sahneye çıktığını söyledi.

2021-2022 sezonunun kendisi için farklı olduğuna değinen Altuğ, "Tiyatro sahnesindeyken evlendim. Evlendikten sonra da tiyatroyu bırakmadım. Şu anda bir bebek bekliyoruz. 8 aylık hamileyim ve çok farklı duygular yaşıyorum. Çocuğuma anlatabileceğim anılar biriktiriyorum." diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, oyuncu Altuğ ile 11 yıldır aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu sezonun kendileri için de enteresan olduğunu kaydeden Elmas, şöyle devam etti:

"Karnı burnunda bir hamile tiyatro sahnesinde ender görülür. Ceren'in doğum için bir ayı kaldı. Hep beraber onun gününü sayıyoruz. Onun için hepimiz endişeleniyoruz. Dikkat etmesi konusunda sürekli uyarıyoruz. Öyle zannediyorum ki tiyatro camiası ve tarihçesinde de çok fazla var olan bir durum değil ama biz seyirciye, işe ve mesleğe duyduğumuz saygıdan buradayız."

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, şehir tiyatrosunun gönüllü oyunculardan oluştuğunu ve bunun en önemli parçalarından birisinin de "Frau Gerta" rolü ile Ceren Altuğ olduğunu belirtti.

Altuğ'un tiyatro için bu güne kadar yaptığı fedakarlığı başka bir boyutta sergilediğine dikkat çeken Akar, şunları söyledi:

"Ceren'in bu fedakarlığını hem biz hem seyircilerimiz görme imkanı buldu. Hem pandemi hem de soğuk hava şartlarında tiyatro oyununun yoğun ilgisine rağmen 1,5 ayda iki defa korona virüs geçirmesine rağmen Ceren kardeş sahnedeki yerini aldı. Güzel hatıralar biriktiriyor. Hem şahsım hem de Afyonkarahisar Belediyesi adına teşekkür ediyoruz."???????

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Mehmet Zeybek, Karahisar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü oyuncu hamileliğine rağmen tiyatro sahnesinden inmiyor - Son Dakika


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