Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'ya Auto Motor und Sport dergisinden "olağanüstü" yorumu - Son Dakika

Alman Auto Motor und Sport dergisi, yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi.

Goodyear açıklamasına göre, Audi A6 test aracıyla 245/45R19 ebadında test edilen Eagle F1 Asymmetric 6, kuru ve ıslak zemin yol tutuş ve fren mesafesi, suda kızaklama direnci, yakıt tüketimi ve yol gürültüsü gibi kriterlerde 9 rakibine karşı değerlendirildi. Ortalama 9,0/10 puanla "olağanüstü" derecesi alan tek lastik, Eagle F1 Asymmetric 6 oldu.

Auto Motor und Sport'un test pilotları, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'nın "kuru zeminde çok kısa fren mesafesi, olağanüstü yol tutuş, yüksek viraj hakimiyeti, sportif ve kolay kontrol edilebilirlik" özelliklerini vurgularken, ıslak zeminde de güvenli, dinamik ve kontrol edilebilir performans sergilediğini belirtti.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, bir önceki nesline kıyasla kuru zemin performansını, ıslak zeminde frenlemeyi, ıslak zeminde yol tutuşu ve elektrikli araçlara uygunluğu artıran yeni teknolojileriyle "her şeye hazır" sloganının karşılığını veriyor.

Eagle F1 Asymmetric 6, bu yılın başında 8 farklı ebatla piyasaya sürüldü. Yıl boyunca farklı lastik boyutlarının da çıkarılmasıyla Eagle F1 Asymmetric 6, 2023'e kadar 17 ila 22 inç arasında en az 40 farklı ebatla satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Teknoloji Direktörü Laurent Colantonio, şunları kaydetti:

"Eagle F1 Asymmetric 6'nın ilk büyük testinden başarıyla ayrıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Auto Motor und Sport'un verdiği 'olağanüstü' puanı, lastiğin kuru ve ıslak zemin koşullarında çok yönlü performansını vurgulayarak, bu lastiğin 'her şeye hazır' olduğunu tescilliyor. Goodyear Lüksemburg İnovasyon Merkezi'ndeki (GIC*L) geliştirme ekibimiz, yeni malzemeler ve teknolojiler geliştirerek bu başarılı sonucun elde edilmesine olanak tanıyan ve daha düşük yuvarlanma direnci ve gürültü seviyeleri sayesinde yeni nesil araçlara hazır olan bir lastik yaratmayı başardı."