Son Dakika Haberleri: Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
Son Dakika Spor Haber

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

14 dakika önce

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı, System.String[]
Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:38 
Google, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 10:52:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]