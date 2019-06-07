Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
14 dakika önce
Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
Google
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:38
, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.
Google ana sayfasında bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.
Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı
Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu
Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda