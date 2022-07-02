Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek - Son Dakika
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Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek

02.07.2022 11:04
Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek

ABD'nin önde gelen teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi.

Guardian'ın haberine göre, Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.

Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.

Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.

ABD'de kürtaj yasakları

ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.

50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek - Son Dakika

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