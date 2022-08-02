Google, Android 13 için tarih verdi! - Son Dakika
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Google, Android 13 için tarih verdi!

02.08.2022 23:02
Google, Android 13 için tarih verdi!

Google, Android 13 Güvenlik Sürümü Notları'nı yayınladı. Bu da Android 13'ün son sürümü için yeni bir tarih ihtimali verdi.

Google, Ağustos 2022 Güvenlik Bülteni'yle birlikte Android 13 güncellemesi için son beta sürümünü yayınladı. Bu sürüm ise birçok kişinin Android 13'ün herkes için normalden daha erken yayınlanacağına inanmasına neden oldu. Ancak, son detaylar durumun böyle olmayabileceğini gösteriyor. Yeni sürüm hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Android 13, eylül ayına kadar gelmeyecek

Yakın zamana baktığımız zaman Android 13 beta 1, nisan ayının sonlarında yayınlandı. Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde ise yeni Android sürümünün resmi duyurusu oldu. Temmuz ayında ise Android 13 beta 4 ortaya çıktı. Şimdi ise herkes sonraki Android 13 sürümünü bekliyor.

Google, Android 13 için tarih verdi!

Google, Ağustos 2022 Güvenlik Bülteni'yle birlikte Android 13 Güvenlik Sürüm Notları'nı da paylaştı. Notlar ise yeni sürümün eylül ayından itibaren tüm kullanıcılara geleceğini gösteriyor. Ayrıca sürüm notlarında, yeni Android sürümüyle birlikte kapatılacak güvenlik açıkların hakkında da bilgiler yer alıyor.

Android 13 için geri sayım! Son beta sürümü yayında

Bunların yanı sıra yeni sürümle birlikte güncellenen cihazların 01.09.2022 tarihli bir güvenlik yamasını alacağı da bahsedilenler arasında. Ancak bunun yalnızca Android Açık Kaynak Projesi'nin çıkışı olabileceği iddiaları da var. Geçtiğimiz yıl Google, Android 12'yi Android Açık Kaynak Projesi için ekim ayının başında kullanıma sundu. İki hafta sonrasında ise Pixel serisi için dağıtıma başladı.

Android 13'ün herkese açık beta sürümünün kullanıcılarla buluştuğu tarih, tahminlerden erken oldu. İlk beta sürümü I/O 2022 etkinliğinden önce, ikinci sürüm ise I/O 2022 etkinliği sırasında yayınlandı.

Bu detaylar dikkate alındığı zaman çoğu kişi dördüncü beta sürümünün temmuz ayında, son sürümün ise ağustos ayında geleceğini düşündü. Ancak güvenlik sürümündeki notlar, eylül ayını işaret ediyor. Aynı zamanda Google, yepyeni Pixel 6a için Android 13 Beta 4'ü piyasaya sürdü. Bu da beta programının oldukça uzun bir süre bizimle olma ihtimalini gösteriyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, Android 13 için tarih verdi! - Son Dakika

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