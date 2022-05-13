Google'dan kritik karar: Pixel 6a'da önemli değişiklik! - Son Dakika
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Google'dan kritik karar: Pixel 6a'da önemli değişiklik!

13.05.2022 22:26
Google'dan kritik karar: Pixel 6a'da önemli değişiklik!

Google Pixel 6a, diğer modellerden farklı bir ekran altı parmak izi okuyucuyla gelecek. İşte ayrıntılar...

Google, iki gün önce gerçekleştirdiği I/O 2022 geliştirici konferansında yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan birisi de Google Pixel 6a. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 6 serisinin bütçe dostu yeni üyesi, son ortaya çıkan bilgilere göre mevcut cihazlarda meydana gelen ve kullanıcı deneyimini düşüren bazı sorunlarla karşımıza çıkmayacak.

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Google Pixel 6a, farklı bir parmak izi okuyucuyla geliyor

Google, geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürdüğü Pixel 6 serisinde ekran altı parmak izi okuyucusu kullanmıştı. Artık sektörde üst segment cihazlar için bir standart haline gelen özellik, aksi şekilde seride çeşitli sorunlarla gündemden düşmedi.

Pixel 6 kullanıcıları, parmağı okutarak ekran kilidini açmak istediklerinde sensörün geç tepki verdiğinden yakınırken, diğer yandan bazı müşteriler de pilin tamamen bitmesinin ardından parmak izi okuyucunun devre dışı kaldığını ve yeniden başlatma gibi yöntemlerin de işe yaramadığından şikayetçi oldu.

Şikayetlerin artmasının ardından Google, geçtiğimiz aylarda Twitter'dan yaptığı açıklamada sensörün geç tepki vermesi gibi sorunların gelişmiş güvenlik algoritmalarından kaynaklandığını ve bunun da tamamen normal olduğunu söyledi. Ancak diğer sorunlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Google'ın cihaz ve hizmetlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh'un Android Central'a yaptığı açıklamaya göre Google Pixel 6a'da farklı bir parmak izi okuyucu kullanılacak. Bu sayede sensör yavaşlığı gibi durumların da ortadan kalkması bekleniyor.

Google Pixel 6a teknik özellikleri

İşlemciTensör, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 ppiRAM6GB/8GBDepolama128Kamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 30W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm/ 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, Pixel 6a modeliyle beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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