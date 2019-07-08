Son Dakika Haberleri: Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi
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Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi

1 saat önce

Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.

Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi, System.String[]
Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.
New York Post'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile'dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.  
Haberde, Google'ın yöneticisi Aolan Mulally'nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve  hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:30 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dish Network, Google, Ekonomi
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