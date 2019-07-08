Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi
1 saat önce
Google LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.
Google
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:30 Kaynak: DHA
LLC'nin, ABD'nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network
Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu. New York
Post'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile'dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.
Haberde, Google'ın yöneticisi Aolan Mulally'nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.
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