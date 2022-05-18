Google'dan ücretsiz G Suite kullanıcılarına iyi haber - Son Dakika
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Google'dan ücretsiz G Suite kullanıcılarına iyi haber

18.05.2022 12:35
Google'dan ücretsiz G Suite kullanıcılarına iyi haber

Google, ücretsiz G Suite legacy hizmetinin ticari olmayan amaçlarla kullanan bireyler ve aileler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Google, Ocak ayında yaptığı duyuruyla G Suite eski ücretsiz sürümünü kapatacağını söylemişti. Gmail, Dokümanlar, Drive gibi uygulamaların bulunduğu orijinal Google Apps paketine erişme olanağı sağlayan bu hizmet, 2012 yılına kadar yeni kullanıcı da kabul ediyordu.

6 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Google, yeni müşterilerine eski ücretsiz sürümü sunmayı durdurmuştu. Ancak önceden kayıt olan kişiler sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorlardı. 5 ay önce şirket, G Suite'in eski ücretsiz sürümünü kullananların hesaplarını otomatik olarak bir ücretli Google Workspace paketine geçireceğini söylemişti.

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Gelen yoğun tepkiler üzerine Google bu kararından vazgeçti. "G Suite'in eski sürümünden yapılacak geçişlere yönelik yaklaşımımızı güncelliyoruz" diyen teknoloji devi, kurumsal kullanıcıların Google Workspace'e geçmesi gerekeceğini belirtti. Ticari olmayan hesapların ise bu geçişin kapsamı dışında kalabileceğini aktardı.

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İşletmeler için G Suite eski ücretsiz sürümü, 27 Haziran 2022'den sonra artık kullanılamayacak. Google, hesapları otomatik olarak ücretli bir Google Workspace aboneliğine geçirecek. Bu üründe; Akıllı Tuval, dokümanlarda toplantı ve kişilerin, konuların ve projelerin düzenlenmesine yardımcı olan özel Alanlar gibi yeniliklerin yanı sıra daha fazla depolama alanı, artırılmış güvenlik ve daha pek çok özellik bulunuyor.

Google'dan ücretsiz G Suite kullanıcılarına iyi haber

Geçiş işleminin tamamlanması için 1 Ağustos 2022'den önce Google Workspace faturalandırma ayarlarının yapılandırılması gerekiyor. Hesabını ticari olmayan amaçlarla kullanan bireyler ve aileler için, G Suite eski ücretsiz sürümü kullanılmaya devam edilecek. Google'ın talimatlarını uygulayarak hesabınızı koruyabilirsiniz.

Bu arada herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, Google kullanıcı hesabını 1 Ağustos 2022'de askıya alacak. Yeniden etkinleştirmek için Google Workspace'e geçilmesi veya Google'ın destek ekibiyle iletişime geçerek hesabınızın ticari olmayan kullanıcı olarak tanımlanmasını sağlamak gerekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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