Son Dakika Haberleri: Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü

Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü

1 saat önce

Teknoloji ile ilgili yeni icatları tanıtan ve sektördeki girişimcileri bir araya getiren CES Las Vegas Fuarı'nda dünyanın önde gelen arama motoru Google, eş zamanlı olarak tercüme yapan yazılımı ve duvara resim çizen robotlarıyla büyük ilgi gördü.

">
Teknoloji ile ilgili yeni icatları tanıtan ve sektördeki girişimcileri bir araya getiren CES Las Vegas Fuarı'nda dünyanın önde gelen arama motoru Google, eş zamanlı olarak tercüme yapan yazılımı ve duvara resim çizen robotlarıyla büyük ilgi gördü.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:58 

Las Vegas, Google, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor

Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 01:25:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]