Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü
1 saat önce
Teknoloji ile ilgili yeni icatları tanıtan ve sektördeki girişimcileri bir araya getiren CES Las Vegas Fuarı'nda dünyanın önde gelen arama motoru Google, eş zamanlı olarak tercüme yapan yazılımı ve duvara resim çizen robotlarıyla büyük ilgi gördü.
Teknoloji ile ilgili yeni icatları tanıtan ve sektördeki girişimcileri bir araya getiren CES Las Vegas
Fuarı'nda dünyanın önde gelen arama motoru Google
, eş zamanlı olarak tercüme yapan yazılımı ve duvara resim çizen robotlarıyla büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:58
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