Google'ın en yeni hoparlörlerinden olan Google Nest Mini 2 inceleme videosu ile karşınızdayız. Yurt dışında 49 dolara satılan mini hoparlör ne sunuyor? Google Nest Mini 2 özellikleri neler?

Google Nest Mini 2 inceleme!

Nest Mini 2, kullanıcıya öncekinden daha iyi bir deneyim sağlamak için daha iyi ses, daha hızlı işlem ve çok daha fazlasını sunuyor. Önceki modeline benzer olarak, Google Home Mini ve Google Home Max gibi daha eski cihazlarla tamamlamak için uygun fiyatlı bir seçenek.

Genel Google hoparlörleri ile aynı görünüme sahip olan ancak birkaç tasarım iyileştirmesi barındıran Nest Mini 2, 1.65 inç uzunluğunda ve 3.85 inç çapında bulunuyor. Hoparlör, tebeşir, odun kömürü, mercan ve yeni gökyüzü renkleri ile satışta bulunuyor.

İlk bakışta pek bir fark göremediğiniz hoparlörde, cihazı duvara takmak için bir vida boşluğu yer alıyor. 181 gram ağırlığa sahip cihaz, 15W gücünde adaptörle çalışıyor. Standart microUSB bağlantı noktası bulunan hoparlörde 3.5 mm ses girişi yok ancak Bluetooth desteği bulunuyor.