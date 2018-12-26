Google Trendler: Türkiye'de ve Dünyada 2018'de En Çok Aranan Kelimeler
58 dakika önce
Haydi itiraf edelim, pek çok açıdan şanslı bir dönemde yaşıyoruz.
Haydi itiraf edelim, pek çok açıdan şanslı bir dönemde yaşıyoruz. En önemli şanslarımızdan bir tanesi de bilgiye erişimimizin kolay olması… Dedelerimiz ve ninelerimiz kütüphanelerin yolunu tutardı, annelerimiz ve babalarımız evdeki Ana Britannica'yı kurcalardı. Bizler de gazetelerin verdikleri ansiklopedilerle yola çıktık, ancak şimdilerde bilgi iki parmağımızın ucunda! İnternet ve arama motorları, istediğimiz her konuda kolaylıkla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki, en son neyi Google'ladınız, hatırlıyor musunuz? 2018 Google Trendler listesi açıklandı! Bakalım geride bıraktığımız yılda en çok aranan kelimeler neler oldu…
Dünyada En Çok Aranan Kelimeler
2018 senesinde dünyada en çok aranan kelimeler, aslında bir anlamda küresel bir almanak niteliğinde. Bu sene dünyada neler olduysa, hepsi Google Trendler içerisinde kendisini gösteriyor!
Meşin Yuvarlağın Peşinde: Dünya Kupası
Erken Bir Kayıp: Avicii
Rap Dünyasından Kayan Yıldız: Mac Miller
Süper Kahramanların Yaratıcısı: Stan Lee
Marvel Evrenine Taze Kan: Black Panther
Meşin Yuvarlağın Peşinde: Dünya Kupası
Bütün dünyayı bir araya getiren Dünya Kupası; belli ki bizi sadece televizyon ekranına değil, aynı zamanda telefon ekranına da kilitlemiş! 2018 Google trendler listesinde bir numarada "Word Cup" yani "Dünya Kupası" kelimesi yer alıyor. Rusya'nın 2010 yılındaki zaferi sonrası ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlik; yaz boyu herkesin gündemindeydi. 14 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında, yaklaşık bir ay boyunca nefesler tutuldu, maçlar canla basım takip edildi. 32 takımın yarıştığı kupada birinci Fransa oldu. Fransa kupayı ikinci kere eve götürdü. Bir dahaki kupanın gerçekleşeceği 2022'nin en çok aranan kelimesi de şimdiden belli sanki!
Erken Bir Kayıp: Avicii
Tim Bergling ismi belki pek çok kişi için bir şey ifade etmiyor. Ancak Avicii kelimesini gördüğümüzde anlıyoruz kim olduğunu. İsveçli DJ ve yapımcı Avicii, dünyada en çok aranan kelimeler listesinde geçen sene ikinci sıradaydı. Ne yazık ki bu aramanın sebebi, başarılı müzik adamının zamansız bir şekilde aramızdan ayrılmasıydı. House ve dans müziğin en bilinen sanatçılarından Avicii, 20 Nisan 2018'de henüz daha 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Umman'da ölü olarak bulunan Avicii, arkasında dinleyene mutluluklar veren birbirinden güzel şarkılar bıraktı.
Rap Dünyasından Kayan Yıldız: Mac Miller
Google trendler listesinin üç numarasında bir başka erken kayıp var. Geride bıraktığımız son baharda hayatını kaybeden ABD'li Mac Miller, dünyada en çok aranan isimlerden biri oldu. Pittsburg, Pensilvanya'da dünyaya gelen ve küçük yaştan itibaren rap müzik ile ilgilenen Miller, ilk albümü ile Billboard 200 listesinde bir numaraya ulaşmıştı. Aşırı dozda uyuşturucudan aramızdan ayrılan Miller, şöhret ve sorumluluk kavramları hakkında düşünmemize neden oldu.
Süper Kahramanların Yaratıcısı: Stan Lee
En sevdiğiniz süper kahraman hangisi? Örümcek ağlarına tutunarak şehrin üzerinde gezinen Spider Man mı, yoksa sinirlendi mi kendini tutamayan Hulk mi? Her biri ayrı ve derin bir hikayeye sahip X-Men'in maceraları mı ilginizi çekiyor, yoksa parayı bastırıp son teknoloji zırhı ile kötüleri haklayan İron Man mı? Bütün bu karakterlerin yaratıcısı aynı kişi: Stan Lee! Stanley Martin Lieber, çizimlerini yaparken kullandığı isim ile Stan Lee, geride bıraktığımız yıl aramızdan ayrılan isimlerden bir tanesi. Google Trendler listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Fantastik Dörtlü, Daredevil, Doctor Strange, Ant-Man, Thor… Hepsinin yaratıcısı bu önemli insan, hayal gücünün sınırsız olduğunu bizlere gösteriyor!
Marvel Evrenine Taze Kan: Black Panther
Son yıllarda eski süper kahramanların yeni filmlerini sıkça izler olduk. Bunlardan bir tanesi de Black Panther yani Siyah Panter oldu. Hal böyle olunca, dünyada 2018 yılında en çok aranan kelimeler arasında onun adını görmek pek de şaşırtıcı değil. Dört numaradaki isim Stan Lee tarafından yaratılan ve ilk olarak 1966 yılındaki Fantastik Dörtlü çizgi romanında karşımıza çıkan Black Panter, bu evrenin en güçlü süper kahramanlarından birisi. Afrika'daki hayali Takanda ülkesinden gelen bu süper kahraman, bu sene kendi filmi ile beyaz perdedeydi, ve bu şekilde küresel ölçekli Google Trendler listesinde beşinci sırayı aldı.
Alt Kategorilerle Google Trendler Listesi
Dünyada en çok aranan kelimelerin genel listesine göz attık. Gelelim alt kategorilere! Dünyada en çok aranan insan, aktör ve müzisyen kimmiş bakalım!
Bir Peri Masalı: Meghan Markle
Dünyada bu sene ismi en çok aranan kişi, Meghan Markle oldu. Kendisi gerçek bir peri masalı prensesi olduğu için, bu durum şaşırtıcı olmamalı! Amerikan yapımı dizileri sevenler, onu bir suç ve hukuk draması olan Suits dizisinde tanımışlardı. Daha sonra ismi İngiltere tacının veliahtlarından Prens Harry ile anılmaya başladı. 2016 yılında başlayan bi birliktelik, geride bıraktığımız sene müthiş bir düğünle taçlandı. Artık Sussex Düşesi Meghan olarak anılan Meghan Markle, her şeyi ile dünyanın ilgisini çekti. Dünyada en çok aranan kelimeler arasında yerini de bu şekilde almış oldu. Kölelikten gelen ataları, Prens Harry'den üç yaş büyük olması, daha önceki boşanması… Hiçbiri aşkın önünde engel oluşturmadı! Meghan ve Harry'nin peri masalı, yoldaki ilk çocukları ile daha da renklenecek gibi!
Bir Başarı Öyküsü: Sylvester Stallone
"Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" sözleri ile hafızalara kazınan Rambo karakterini kim unutabilir ki? 1970'lerin efsanevi filminde bu karaktere can veren Sylvester Stallone, başarıları ile adinden söz ettirmeye 2018 yılında da devam etti. 1969 yılından beri sinema dünyasında olan bu büyük isim, önümüzdeki sene 50. sanat yılını kutlayacak. Bu efsaneyi 2018 Google Trendler listesine taşıyan ise, bu sene yer aldığı iki film oldu. 72 yasındaki aktör, 2018 yılında ilk olarak Çin – ABD ortak yapımı "Escape Plan: Hades" filminde yer aldı. Daha sonra ise Rocky'nin devam serisindeki Creed II filmi ile beyaz perdede sevenleri ile buluştu. Başarılı oyuncu 2019'da da adinden söz ettireceğe benziyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek "Rambo V.: Last Bood" filmi şimdiden çok merak ediliyor.
Bir Anka Kuşu: Demi Lovato
Biz onu yetişkinlik döneminde çıkarttığı başarılı albümleri ile tanıyoruz. Ancak Demi Lovato'nın hikayesinde bundan daha fazlası var! Disney'in genç oyuncularından bir tanesi olarak kariyerine başlayan; hem aktris hem de şarkıcı olarak başarısını kanıtlayan biri kendisi. Küçük yaşta gelen bu büyük başarı ve sorumluluğun doğal bir sonucu olarak, madde kullanma alışkanlığı edinmiş ne yazık ki. Fakat o bir "Anka Kuşu!" Demi Lovato, alkol bağımlılığı hakkında yayınladığı Sober isimli şarkısı ile bu sene kendinden çok söz ettirdi ve adı en çok aranan kelimelerde biri oldu. Başarıları ile önümüzdeki yıllarda da Google Trendler listesinde kalacak gibi görünüyor.
Türkiye'de En Çok Aranan Kelimeler
Gelelim vatan topraklarına! Akıllı telefon kullanımının ve internete erişimin giderek yaygınlaştığı, teknolojik okur yazarlığın torundan nineye aktarıldığı güzel ülkemizde bu sene Google'da neler arandı hep birlikte bakalım.
Yaz Ayları Onunla Geçti: Dolar
Nerelisin Hemşerim?: E-Devlet Soy Ağacı
Futbol Coşkusu Ülkemizde: Dünya Kupası
Eğitimde Yenilik: E-Müfredat
Yeni Türkiye'ye Merhaba: Seçim Sonuçları
Yaz Ayları Onunla Geçti: Dolar
Türkiye bu sene ekonomik olarak biraz zordaydı. Özellikle yaz aylarında ABD ile yaşanan gerginlikler de bu ekonomik sorunların üzerine tuz biber ekti. Bir anda hepimiz sabah kalkar kalkmaz, Google'a o sihirli kelimeyi yazar olduk: Dolar! Dolar indi mi, yoksa çıktı mı; bir saat önce ne kadardı, bir saat sonra ne kadar olacak derken hepimiz birer borsa simsarına dönüştük. Neyse ki son dönemlerde bu durum biraz daha düzelir gibi oldu, ancak bu yoğun arama dönemi doları ülkemizde Google Trendler listesinin bir numarasına koydu.
Nerelisin Hemşerim?: E-Devlet Soy Ağacı
Türkiye'de herkesin defalarca sorup cevapladığı soru hangisidir?: "Memleket nere hemşerim?" elbette! Biz bunu bilmeyi çok severiz. Karşımızdaki insanın hangi şehrin hangi ilçesinden, hatta o ilçenin hangi sokağından geldiğini bilmeyi isteriz. Bu nedenle de e-devlet üzerinden soy ağacı araştırması yapılabileceği ortaya çıktığında, bir anda kendimizi bilgisayar başında bulduk. Büyük büyük dedelerimizin komşu ülkelerden geldiğini öğrenmek, aslında sınırların ne kadar yapay ve önemsiz olduğunu gösterebilmiştir belki, kim bilir! E-devlet üzerinden soy ağacı sorgulamak, geride bıraktığımız senenin en çok araştırılan kelimelerinden biri oldu bu şekilde.
Futbol Coşkusu Ülkemizde: Dünya Kupası
Dünyada en çok aranan kelimelerden bir tanesinin Dünya Kupası olduğunu söylemiştir. Bu durumun etkilerini geride bıraktığımız sene ülkemizde de görmek mümkün oldu. Dünya Kupası kelimesi, Google Trendler sıralamasında ülkemizde en çok aranan üçüncü kelime konumunda. Her ne kadar Türkiye dünya kupasında yer almamış olsa da, ülkemizin gururu hakem Cüneyt Çakır ile kupada varlığımız hissediliyordu. Kim bilir belki de Türkiye de Dünya Kupası içerisinde yer alsaydı, bu kelimenin sıralamadaki yeri zirve olurdu. Şimdilik üçüncü sıra ile idare edelim, ve önümüzdeki maçlar için A Milli Futbol Takımı'na iyi şanslar dileyelim.
Eğitimde Yenilik: E-Müfredat
Türkiye'de her şey yavaş yavaş teknolojiye uyum sağlıyor. Bu durumdan nasibini alan bir alan da eğitim sistemi… 2018 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimelerden bir tanesi e-müfredat oldu. Çünkü artık eğitim sistemi ile ilgili pek çok şey dijitalleşiyor. Bu sistem beraberinden büyük bir rahatlık getiriyor aslında. Bir kentte ve bu kentin ilçelerinde yapılacak olan toplantıların ve eğitim sistemine dair yıllık planların yeni merkezi e-müfredat olacak. Ülkemizde uzun zamandır kullanılan e-okul ile benzer bir prensibe sahip olan e-müfredat, öğretmenlerin aralarında gerçekleştirdikleri toplantıları kaydedebilecekleri bir modül yaratıyor. Esas amaç kırtasiye işlerini azaltmak, ancak öğretmenlerin ve idarecilerin bu sistemin inceliklerini çözmek icin daha uzun bir süre bu kavramı Google'da aramaları gerekiyor gibi görünüyor!
Yeni Türkiye'ye Merhaba: Seçim Sonuçları
Dolardaki dalgalanma ile birlikte ülkemizde yaz aylarını hareketlendiren bir başka olay ise seçimler oldu. Türkiye tarihinde ilk kez şu andaki şekli ile gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri, uzun süre boyunca hepimizin gündeminde kaldı. Bu nedenle de Google trendler sıralamasında Türkiye'den en çok aranan kelime listesinin dördüncü sırasında seçim sonuçları yer alıyor. Uzun zamandır dillerde olan Yeni Türkiye söylemini pekiştiren bu seçim sonuçları, sadece 2018 arama listesinde değil; tarih kitaplarında da ülkemiz için büyük bir dönüm noktası olarak kaydedilecek gibi görünüyor.
Türkiye'de En Çok Aranan Diziler
2018 senesinde Türkiye'de en çok aranan kelimelere göz attık… Ülkede gerçekleşen aktüel olaylarla ilgili bir numaralı başvuru kaynağımız olan Google'da, Türkiye'nin bir yıllık hareket dökümünü görmüş olduk. Ancak tüm bunlar kadar bizi ilgilendiren bir konu daha var. O da ülkemizin güzide dizileri! Diziler, Google Trendler arasında Türkiye'den en çok aranan kelime gruplarını oluşturuyor. Her akşam bizi ekran başına kilitleyen, sürelerinin uzunluğu ile sık sık tartışmalara neden olan dizilerimizden bakalım hangileri geride bıraktığımız sene içerisinde internette en çok aranmışlar!
Drama Sevenlerin Seçimi: Sen Anlat Karadeniz
Türkiye'de 2018 yılının en sevilen dizilerinden bir tanesi, Sen Anlat Karadeniz oldu. Zorla evlendirildikten ve evlilik içi şiddetin alasını yaşadıktan sonra Karadeniz'e kaçan ve orada gerçek aşkı bulan bir kadının hayatını anlatan dizi, kitleleri ekrana kilitliyor. İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı bu dizi, bu sene Google'da en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Dizi her ne kadar şiddet gören bir kadının mutsuz evliliğinden kaçması gibi bir temel konuya sahip olsa da, özellikle şiddet sahneleri tepki gördü ve dizinin arama motorunda üst sıralara taşınmasına neden oldu.
Bir Mafya Masalı: Çukur
Ülkece mafya dizilerine olan hayranlığımız zaten herkesin malumu! Öyle ya, biz hayali bir karakter oldu diye cenazesini kaldıran, üstüne lokma dağıtan bir ülkenin insanlarıyız. Bu mafya dizilerine bir yenisi daha eklendi. Çukur, izleyiciyi ekrana bağlayan dizilerden bir tanesi. Başlarda Narcos dizisine birazcık fazla benzese de, zamanla kendi ritmini ve izleyici kitlesini buldu. Şimdilerde Çukur'daki sembolü duvarlarda, tişörtlerde, çantalarda görmek mümkün! Çukur dizisi bu sene en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Dizi devam ettikçe de popülaritesi süreceğe benziyor.
Entrika Ağları: Ufak Tefek Cinayetler
Bir yanımız imkansız aşk hikayeleri izlemek ister, bir yanımız kovalamacala ve silahlı sahnelere bayılır. Ancak biraz da sahip olamadığımız lüks ve şaşaayı ekranda görmek isteriz! Üzerine bir de birbirinin gırtlağını sıkmak isteyen güzel kadınlarla dolu bir hikaye ekledik mi, keyfimize diyecek olmaz! İşte bütün bu bileşenlere sahip Ufak Tefek Cinayetler, hem çok sevildi hem de çok arandı. 2018'de en çok aranan kelimeler listesinde üçüncü sırada yer alıyor bu nedenle. Dizinin ikinci sezonu, baş karakter Merve'nin uzun süren ayrılığı ile matematiği tam tutturamamış olacak ki, aniden bitiverdi. Yine de damaklarda bıraktığı tat lezizdi.
Komedi Sevenlerin Seçimi: Erkenci Kuş
Biz bu hikayeyi çok seviyoruz: Fakir ama azimli, halkın içinden ama manken gibi güzel, yetenekli ama hafif sakar bir kadın var öncelikle. Sonra karşısına zengin ama duyarlı, yakışıklı ama soğuk, sevilen ama çapkın olmayan bir adam çıkıveriyor. Aşk başlıyor, olaylar gelişiyor. İşte Erkenci Kuş da böyle bir diziydi ve Türkiye'de en çok aranan kelimeler listesinde dizi kategorisinde yer alıyor. Biraz komedi izlemek isteyen herkes bu diziyi izledi, boş kalan zamanlarında da internette hakkında aramalar yaptı bu sene.
Türkiye Mutfakta: En Çok Aranan Yemekler
Türkiye ile ilgili Google Trendler Listesi incelendiğinde, nasıl yapılır kategorisindeki yemek listesi dikkati çekiyor. Boğazına düşkün milletimizin aşçıları sonunda yemek yaparken internete danışmayı öğrendi. Bu nedenle de yemek tarifleri internet üzerinden epeyce arandılar. Bayburt yöresinin lezzetli yemeklerinden ziron en çok aranan tarif oldu. Daha sonra başka bir yöresel lezzet olan ve kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan mıhlama geliyordu. Belli ki Karadeniz'in sadece dizileri değil yemekleri de sevilerek aranmış internette! Tatlılar arasından en çok aranan tarif tiramisu olurken, İtalyan mutfağının bir başka güzide lezzeti pizza da dördüncü sırada yer almış bu sene. Belli ki bunca lezzetli ve bol kalorili yemeğin üzerine Türkiye biraz foruma dikkat etmek istemiş ve Brüksel lahanası nasıl yapılır diye Google'a sormuş! Kısacası mutfaktaki çeşitlilik arayışı da arama sonuçlarına yansımış gibi görünüyor.
Son olarak her şeyi Google'lamaya bayılanlar için Google'da arama yapmanızı kolaylaştıracak taktikler içeren yazımız olduğunu da hatırlatalım!
Keyifli okumalar!
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28
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