Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

6 saat önce

Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak.

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak, System.String[]

Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama LTD Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Alphabet, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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