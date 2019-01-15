Görele'de Akülü Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi
2 saat önce
Görele Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'na yapılan engelli akülü araç şarj istasyonu hizmete girdi.
Görele
Belediyesince Cumhuriyet Meydanı
'na yapılan engelli akülü araç şarj istasyonu hizmete girdi.
Belediye Başkanı Tolga Erener
, istasyonun açılışında yaptığı konuşmada, bir ilke daha imza attıklarını, erişebilir ve yaşanabilir engelsiz bir kent için çalıştıklarını söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'na engelliler için akülü araç şarj istasyonu kurduklarını ifade eden Erener, "Engelli hemşehrilerimiz evlerinden çıkarak yaşama katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir yasam alanı sağlamak amacıyla akülü şarj istasyonları kurduk. Akülü araç sahibi bedensel engelli kardeşlerimizin en büyük beklentileri arasında yer alan şarj istasyonumuzun montaj çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu." dedi.
Erener, ilerleyen dönemlerde bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Göreve geldiğimiz günden beri engelli hemşehrilerimiz için elimizden gelen her türlü desteği ve imkanı sunmaya çalışıyoruz. Onları sosyal hayata kazandırmak, toplumda hak ettikleri değeri görebilmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Engelsiz kent olma yolunda, engelleri birer birer aşmaya çalışıyoruz. Engelli bireylerimiz için fiziki yatırımların yanı sıra sosyal aktiviteler için uğraş veriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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