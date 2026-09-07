Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar - Son Dakika
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Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

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Konya’daki üreticilerden alınarak Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı kabul etmemesi üzerine çöplüğe döküldü. Büyük miktarda ürünün heba olduğu görüntüler tepki çekerken, nakliyeci işlemin kendi inisiyatifiyle yapılmadığını, yasal olduğunu ve mahkeme kararına dayandığını öne sürdü.

Konya'daki üreticilerden alınarak Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirilen tonlarca karpuz, alıcının teslimatı reddetmesi üzerine nakliyeci tarafından çöplüğe döküldü. Tonlarca ürünün heba edildiği olayda nakliyeci, yaptığı işlemin yasal olduğunu ve mahkeme kararına dayandığını iddia etti.

ALICI ÜRÜNÜ REDDETTİ, NİMET ÇÖPE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. Konya'da üretim yapan çiftçilerden yüklenen tonlarca karpuz, önceden anlaşılan alıcılara teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak nakliye aracının hedef noktaya ulaşmasının ardından, alıcı taraf bilinmeyen bir nedenle ürünleri teslim almayı reddetti.

"İŞLEM YASAL, MAHKEME KARARI VAR" İDDİASI

Teslimatın gerçekleşmemesi üzerine ortada kalan tonlarca karpuz, nakliyeci tarafından bölgedeki bir çöplüğe döküldü. Hem maddi kayba hem de gıda israfına yol açan bu ilginç olayın ardından nakliyeci şahıs kendini savundu. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan taşıyıcı, karpuzları çöpe dökme işleminin kendi inisiyatifi olmadığını, yasalara uygun hareket ettiğini ve işlemin bir mahkeme kararına dayanarak gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Gümüşhacıköy, Amasya, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sait Kivrak Sait Kivrak:
    Yazık değil mi, çöpe döktüğünüz mal; göz nuru, para, alın teri ve emek sarfedimiştir. Bari şehir merkezinde fakir fukaraya dağıtılması daha uygun değil miydi. 12 9 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    İyi yapmış makarna yeter onlara yedin şükretsinler 5 8 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Yaptığınız iş yasal olabilir. İlçe meydanına çekip vatandaşa bedava dağıtsaydın 2 saatte kamyonda karpuz kalmazdı. Ama zinhiyet hep aynı, çöpe gitsin ama vatandaş bedava yemesin. 10 0 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    kola ya devam edin 3 3 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    yazık yol kenarına koy ana yol kenarina , ücretsizdir yaz millet nasiplensin 0 5 Yanıtla
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