Görevdeyken lösemi olan ve hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) görevi sırasında lösemi teşhisi koyulan topçu uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Topçu uzman çavuş Ramazan Balı (23), KKTC'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki görevi sırasında lösemi hastalığına yakalandı.
Bunun üzerine getirildiği Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Balı, dün hayatını kaybetti.
Balı'nın hastaneden alınan naaşı, Bursa Merkez Komutanlığı'na getirildi. Burada Balı için tören düzenlendi.
Daha sonra helallik alınması için Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Göynükbelen Mahallesi'ndeki baba evine götürülen Balı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:21 - Kaynak: AA
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