Son Dakika Haberleri: Görevi Devreden Başkan Eve Otobüsle Gitti - Kocaeli

Görevi Devreden Başkan Eve Otobüsle Gitti - Kocaeli

11 dakika önce

Kocaeli'de görevini devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu evine halk otobüsüyle döndü.

Kocaeli'de görevini devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu evine halk otobüsüyle döndü.

AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın'a görevi devreden Karaosmanoğlu, belediye personeliyle vedalaştı.

Karaosmanoğlu'nu, Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile eşi Figen Büyükakın ve 15 yıl boyunca çalıştığı belediye personeli yolcu etti.
Töreninin ardından Karaosmanoğlu, tüm çalışanlara el sallayarak, eşi Behiye Karaosmanoğlu ile 630 hat numaralı Yuvacık otobüsüyle Büyükşehir Hizmet Binası'ndan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:17 Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli, Güncel
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Büyükşehir Belediye Başkanı, Görevi Devrettikten Sonra Evine Belediye Otobüsü ile Gitti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
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