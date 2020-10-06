Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza - Son Dakika

Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak olarak tavşan avlarken baskın yapılınca görevlilere ateş ederek kaçmaya çalışan 4 kamu görevlisine, toplam 23 bin 12 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak olarak tavşan avlarken baskın yapılınca görevlilere ateş ederek kaçmaya çalışan 4 kamu görevlisine, toplam 23 bin 12 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, fahri av müfettişleri ile birlikte, ihbar üzerine gittikleri Nurhak ilçesinin Yılanovası mevkisinde 4 kişinin farla yaban tavşanı avladığını tespit etti. 4 şahıs, görevlileri fark edince yakalanmamak için avladıkları tavşanları atarak ava geldikleri kamyonete binip kaçmaya başladı. Kaçarken de DKMP ekiplerinin olduğu araca tüfekle ateş açan şüphelileri taşıyan kamyonetin lastiği dağlık arazide parçalandı. Daha fazla ilerleyemeyen şüpheliler, Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi kırsalında durmak zorunda kaldı. DKMP ekiplerine destek olmak için bölgeye giden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetteki 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin 4'ünün de kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere avda kullanılan kamyonete el koyarken, bölgede yaptıkları aramada 8 adet de vurulmuş tavşan buldu. Şahıslara, 15 bin 364 TL'si idari para ve 7 bin 648 TL'si de tazminat cezası olma üzere 23 bin 12 lira ceza kesildi. Ele geçirilen silah ve kamyonetin mülkiyeti de kamuya geçirildi.

Kamu görevlisi olan 4 şahıs hakkında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Nurhak, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular?         
16:44
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde         
12:16
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei