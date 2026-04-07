Görkem Sevindik\'ten İsrail\'li bakana cevap: Umrumda değil

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı ünlü oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’deki gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşım sonrası gündeme gelen tepkiler ve boykot çağrılarına dair açıklamalarda bulundu. Paylaşımının insani ve vicdani bir refleks olduğunu vurgulayan Sevindik, hem eleştirilere hem de hakkında yapılan yorumlara net yanıt verdi. Sevindik, "Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım." dedi.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevindik, söz konusu paylaşımı bilinçli şekilde yaptığını belirterek, “Bir insan ve bir baba olarak kayıtsız kalamazdım” dedi.

“GÖRDÜĞÜM GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

CNN Türk'e konuşan Sevindik, idam cezasına çarptırıldığı belirtilen kişilere ait görüntülerden etkilendiğini ifade etti. Özellikle aileleriyle vedalaşan insanların görüntülerinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen oyuncu, bu anların kendisini duygusal olarak sarstığını dile getirdi.

“Bir baba olarak empati yaptım. O an yaşananlara kayıtsız kalamazdım” diyen Sevindik, paylaşımının tamamen insani bir refleks olduğunu vurguladı.

BOYKOT ÇAĞRILARINA NET YANIT

Yer aldığı Eşref Rüya dizisine yönelik boykot çağrılarına da değinen Sevindik, bu durumun kendisi açısından bir önem taşımadığını söyledi.

Sevindik, “Evet beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız. Olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız” dedi.

“BİR SANATÇI VE BABA OLARAK KONUŞTUM”

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Sevindik, konuyu siyasi bir tartışma olarak görmediğini ifade etti.

Kendisini yalnızca bir sanatçı ve baba olarak değerlendirdiğini belirten oyuncu, yaptığı paylaşımın kişisel bir vicdan meselesi olduğunu dile getirdi.

“VİCDAN SAHİBİ HERKES SAVAŞA KARŞI OLMALI”

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Sevindik, savaşlara karşı durulması gerektiğini vurguladı.

“Vicdan sahibi herkes savaşa karşı olmalı” diyen oyuncu, toplumların bu tür olaylara duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

“BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM”

Yaşanan sürecin bu denli büyümesini öngörmediğini söyleyen Sevindik, yer aldığı dizinin bölgede gördüğü ilginin de tepkilerin artmasında etkili olabileceğini belirtti.

Açıklamalarını “Sadece olması gereken insani bir tepki verdim” sözleriyle tamamlayan oyuncu, paylaşımının arkasında durmaya devam edeceğini yineledi.

BAKAN RESMEN TEHDİT ETTİ 

 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklenmişti. Ülkenin aşırı sağcı bakanı yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" demişti. 

Görkem Sevindik, Eşref Rüya, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Levent Biran Levent Biran:
    Kadir helal olsun sana. yanındayız 65 0 Yanıtla
  • Ahmet Işıklı Ahmet Işıklı:
    Görkem bey sizi tebrik ediyor alnınızdan öpüyorum.dizinizi pek izlemezfim ama bundan sonra mutlaka izleyecegim.sizin gibi onurlu sanatçı sayısının artması dilegiyle. 41 0 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    ıvır zivir... 8 14 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İsrail Trump’ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi İsrail Trump'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:30
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:08:21. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.